شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمصال: لقاحات كورونا ليست السبب الوحيد للجلطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، أخصائي مكافحة العدوي والوبائيات وخبير الأمصال، أن لقاحات فيروس كورونا كغيرها من اللقاحات وكغيرها من المركبات قد تحدث بعض الآثار الجانبية ولا يدعوا أبدا للتخلي عن الاستعانة بها كوسيلة فاعلة في مواجهة هذا فيروس كورونا اللعين وما يسببه من مخاطر وتهديد مباشر لحياة الشخص المصاب.

وقال محمدي، أن احتمالية تسبب اللقاح في تكون جلطات مازال قيد البحث ولم تصدر بشأنه دراسة علمية نهائية مؤكدة الربط المباشر بين اللقاح وتكون الجلطات لدي متلقيه وأن ما يثار هو بناء على ملاحظات فعليه قائمة على مجرد توقعات ونظريات لم يتم التثبت منها .

واضاف: ولو افترضنا جدلا أنه أثبت فعليا ومن خلال دراسات اليقظة الدوائية لأي لقاح أتهم بأنه يسبب الجلطات وأشارت تلك الأبحاث إلى الربط المباشر بين اللقاح وهذا العرض فإليك نسبة حدوثه مقارنة بنسب حدوث نفس العرض دون استخدام اللقاح مع العلم أن الكلام هنا لا يخص لقاح استرازينيكا فقط ولكنه يطال أيضا لقاح جونسون اند جونسون ولقاح موديرنا ولقاح فايزر فكلها قد اثير حولها احتمالية تسببها في حدوث نفس العرض .

وأشار محمدي إلى أن نسبة حدوث الجلطات من التطعيم ٣ إلى ٤ لكل مليون، فيما تمثل اقراص منع الحمل ٥٠٠ إلى ١٢٠٠ لكل المليون، والتدخين ١٧٦٣ لكل مليون، والعدوي الفعلية بالمرض ١٦٥٠٠٠ لكل المليون بنسبة 16.5%، الطيران لمدة أقل من ٤ ساعات ١ لكل ١٠٠،٠٠٠

و١٠ لكل مليون، والانفلونزا العادية ٩٨.٤ لكل مليون ،و جلطات بدون اسباب واضحة (مرض أو لقاح ) ١٤٧ لكل مليون تقريبا.