شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق متفرقة بالفيوم السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم في بيان إعلامي، اليوم الخميس، بخصوص قطع مياه الشرب لمدة أربع ساعات متواصلة بسبب أعمال الصيانة اللازمة لمحبس رئيسي بعنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية مما يستلزم قطع المياه لمدة ٤ ساعات متواصلة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل حتى الواحدة ظهرا.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن المناطق المتأثرة كالأتي

أولا : مركز سنورس ( مدينة سنورس- ابهيت الحجر- بيهمو وتوابعها- السليين- فيديمين- سنهور- ترسا- نقاليفة وتوابعها- المنطقة السياحية ).

ثانيا: مركز الفيوم ( منشأة عبدالله - دسيا - تلات - زاوية الكرادسة - بني صالح - الهدير - ابجيج ).

ثالثًا: مركز اطسا - قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة- دير الملاك وتوابعها.

رابعًا مركز ابشواي (مركز ابشواي- والمنطقة السياحية- ما عدا العجميين والنصارية وطبهار )

ويوسف الصديق ما عدا النزلة- الحامولي – الشواشنة .