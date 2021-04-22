شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يلغي قرارات رئيس السكة الحديد السابق الخاصة بساعات العمل والحوافز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق كامل الوزير- وزير النقل قرارا بالغاء كافة قرارات رئيس هيئة السكة الحديد السابق المهندس أشرف رسلان والخاص بحافز وساعات العمل وكلف مجلس الادارة الجديد برئاسة المهندس مصطفي ابو المكارم يوضح اللوائح الجديدة في إطار القرار الذي أصدره الوزير.

ونص القرار ٢٣٥ لسنة ٢٠٢١ والصادر بتاريخ 20 أبريل على 3 مواد تنظيمية وهي الحد الادنى لساعات العمل 35 ساعة والأقصى 42 ساعة أسبوعيا.

ونصت المادة الثانية إن مواعيد العمل للطوائف الحرفية والمهنية ٧ ساعات من ٨ صباحا حتي ٣ عصرا تتخللها ساعه راحة من ١٢- ١ ظهرا .

وحدد القرار في مادته الثالثة انه يحق لمدير الورشة ان يمد ساعات العمل في حالة احتياج العمل وزيادة إنتاجية وجودتها وذلك مقابل حوافز إضافية عن كل ساعه عمل إضافية.