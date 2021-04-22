شكرا لقرائتكم خبر عن ورش لتدريب «طلاب التمريض» على اكتشاف الإدمان مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد الفنى للتمريض «معهد الأورام القومى» كلية التمريض بجامعة القاهرة ومعاونى هيئة التدريس، خلال إبريل الجارى وتستمر حتى مايو المقبل، وتستهدف أكثر من 240 طالبًا، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التضامن إن الهدف من عقد الورش التدريبية لطلاب معهد الفنى وكلية التمريض، رفع الوعى بمخاطر التعاطى وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، وأيضًا عرض الأعداد المختلفة لظاهرة التعاطى، والتعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائى وفى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية مجانًا وفى سرية تامة، فضلًا عن استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجى كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.