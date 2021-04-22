شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يسلّم الرئيس السنغالي رسالة «السيسي» بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس جمهورية السنغال، ماكى سال، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصرى من هذه القضية الهامة، أخذًا في الاعتبار الدور السنغالى الرائد على المستوى القارى وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، فضلًا عن اختيارها لرئاسة الاتحاد، العام المقبل.

وقدّم «شكرى»، خلال لقاء الرئيس السنغالى، في إطار الجولة الإفريقية التي يجريها بعدد من دول القارة، لشرح الموقف العام حول سد النهضة، عرضًا حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة يومى 4 و5 إبريل الجارى، مؤكدًا أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضى جاد يسفر عن اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الـ3.

وأوضح «شكرى» أن مصر تتطلع إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، واعتزاز مصر بالعلاقات الممتازة التي تجمعها بدولة السنغال، لا سيما على مستوى القيادتيّن السياسيتيّن، وسعيها إلى تطويرها في شتى المجالات، بجانب استشراف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة التنسيق بينهما في مختلف المحافل، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي تمس مصالح القارة الإفريقية.