شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل باليوم العالمي للأرض .. وتدعو إلى إنقاذ الكوكب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر العالم فى احتفالية إحياء اليوم العالمى للأرض من خلال منصات التواصل الاجتماعى التابعة لوزارة البيئة، إذ عرضت عددا من الرسائل للارتقاء بالوعى المجتمعى العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ الكوكب.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمى للأرض اعتراف دولى بالمسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة «كورونا» التى تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنباً إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التى نعيش عليها.

ودعت الجميع للعمل الجاد والسعى لإنقاذ الأرض، قائلة «على الجميع مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتى تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة فى النشاط».

وأشارت إلى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستسهم فى إنقاذ الطبيعة، منها ترشيد استهلاك الطاقة، وزراعة النباتات والأشجار والتشارك فى ذلك مع الآخرين.