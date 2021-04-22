شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ أولى خطوات إنتاج لقاح «سبوتنيك V» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مصر أولى خطوات إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسى المضاد لفيروس كورونا محليًا، لضمان تلبية احتياجات السوق المصرية من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الإفريقية، حيث اتفقت شركة «مينا فارم» لصناعة الأدوية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويًا.

وذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسى، الذي يسوق اللقاحات المضادة للفيروس بالخارج، أمس، في بيان مشترك مع «مينا فارم» المصرية، أن الطرفين اتفقا على البدء فورًا في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام بمصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية في القاهرة للتوزيع على مستوى العالم.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية أن لقاح «سبوتنيك V» حاصل على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا، بجانب 3 لقاحات هي «سينوفارم الصينى، وأسترازينيكا AZD، وأسترازينيكا كوفيشيلد»، بعد مرورها بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل الهيئة، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

إلى ذلك، تجرى شركة «فايزر» دراسة على تأثيرات الجرعة الثالثة من لقاحها في ولاية هاواى الأمريكية، وقال أحد المتطوعين في الدراسة إنه يحصل على جرعة معززة من أجل سلامة أسرته بعد مشاركته في دراسة الجرعة المعززة للشركة، مؤكدًا أنه كانت لديه دائمًا رغبة في مساعدة مجتمعه.

وتقول «فايزر» إن الدراسة ستقيّم مدى سلامة وتأثر المناعة بالجرعة الثالثة التي قد تحمل أثرًا كبيرًا ضد المتغيرات الناشئة، وستتم متابعة المتطوع بحثًا عن الآثار الجانبية لبضعة أشهر، وكان المتطوع قد أصيب بحمى خفيفة فقط عندما حصل على جرعته الثانية من اللقاح.

وأكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عدم معرفة كل الأعراض والعلامات المستمرة على المدى الطويل للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن جزءًا من المواطنين الفرنسيين يعيش مع هذه الأعراض، بينما يجرى البحث للنظام الصحى لمعرفة أعراض هذا الوباء الطويلة، فيما أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسى، كليمنت بون، أن الحجر الصحى المفروض على المسافرين القادمين إلى فرنسا من (البرازيل والأرجنتين وتشيلى وجنوب إفريقيا وأيضا جيانا) سيدخل حيز التنفيذ غدًا.

ووافق البرلمان الألمانى على آلية «مكابح الطوارئ»، والتى تتضمن اتخاذ إجراءات موحدة على مستوى البلاد، تهدف للتصدى للجائحة خلال الموجة الثالثة، إذ تشمل القيود الحد من التجول ليلا، فضلا عن تعليق حضور التلاميذ والطلاب إلى المدارس مع فرض تعليمات مشددة على المحال التجارية.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية 25 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 73 يومًا 725 مسجدًا.