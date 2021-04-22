شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الرئيس السيسي قاد مصر إلى بر الأمان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي قاد البلاد إلى بر الأمان وتقدمت به الدولة تقدما ملحوظا لم نعهده قبل ذلك.

وقدم خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر وأهلها الأمن والسلام.

وأضاف أن رمضان هو شهر الانتصار على النفس وعلى الأعداء؛ لما فيه من أعمال البر والتقوى والتقرب إلى الله بإخلاص واجتهاد وعمل.

وأكد الدكتور شوقي علام على أن الدفاع عن الأوطان يعد من أصول الإيمان، وأن من يخالف ذلك يجهل مبادئ الشرائع السماوية كلها.