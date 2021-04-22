شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من ولاية قندهار الجنوبية معقل حركة طالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من ولاية قندهار الجنوبية معقل حركة طالبان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها وفق مراسلها.



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وأشار مراسل العربية، إلى أن القوات الأمريكية أتلفت المعدات التي لا تستطيع نقلها من قندهار وسرحت عمالا.

وكان الجيش الأفغاني، قد أعلن أمس، الأربعاء، مقتل 15 مسلحًا من حركة طالبان، وإصابة 5 آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الجيش والقوات الأمنية فى مقاطعة بانجواى بإقليم قندهار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن قوات الجيش، بدعم من الدعم الجوي، نفذت عمليات فى منطقة بانجواى فى قندهار، مؤكدة تدمير بعض الأسلحة والذخائر التابعة لحركة طالبان خلال العملية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة اكتشفت وأبطلت مفعول 310 أنواع مختلفة من العبوات الناسفة الموضوعة لاستهداف المدنيين وقوات الأمن فى مقاطعتى أرغنداب وبانجواى بالإقليم.

وفى حادثة أمنية أخرى، أفاد مقر شرطة بلخ بأن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقوا الرصاص صباح اليوم الأربعاء، على حراس جامعة بلخ التى شيدت حديثًا، مؤكدة أن الجهود جارية لتحديد هوية الجناة.

ويعد إقليم بلخ من أكثر أقاليم أفغانستان أمانًا نسبيًا، لكنه شهد مؤخرًا هجمات على قوات الأمن والموظفين الحكوميين وأصبحت المنطقة غير آمنة بسبب مثل هذه الحوادث الأمنية.