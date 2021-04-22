شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الري المطور ببئر البستان بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد مشروع منظومة الري المطور ببئر البستان بمدينة الخارجة على مساحة ٢٠٠ فدان، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري للتحول للري الحديث بدلاً من الري بالغمر، بهدف ترشيد استهلاك المياه الجوفية والحفاظ على المخزون الجوفي.

وأكد الزملوط أن تطوير البئر الحالي يعد نموذجاََ للتوسع في تطبيقه بالأراضي التابعة لصندوق إستصلاح الأراضي، حيث تتيح المنظومة زيادة المساحة المنزرعة بزمام الآبار وتقليل دورة الري للمزارعين وزراعة المحاصيل الصيفية المختلفة.