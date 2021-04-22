شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إجراء 4 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة أخصائي القلب الدكتور حسام عطية، والدكتور ياسر أمين، بإجراء ٤ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة،لافتا إلى تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف رئيس القسم ومدير المستشفى.

أوضح وكيل الوزارة أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٤٠١ حالة، وتركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفى، وإستشاري القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.