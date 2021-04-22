شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر: أكل الشارع سبب مباشر للإصابة بفيروس A (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أنه من الممكن أن يصيب فيروس سي شخص بدون أعراض فهو لا يعتبر مرض حاد مثل فيروس a وظهر ذلك في حملة الكشف الشامل 100 مليون صحة على فيروس سي وكانت حملة عظيمة من الدولة وأهم حاجة حصلت في مصر حيث أظهرت مصابين لم يكن يعانوا من أي أعراض.

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن الأكل خارج البيت يعرض الشخص ل فيروس «A» مناشدا الأهالي.

وتابع أن أعراض فيروس A حرارة وقيء ومغص وتزيد إنزيمات الكبد مشيرا إلى كارثة تسمى الفشل الكلوي الكبدي عندما يجتمع تليف الكبد والفشل الكلوي الناتج عن تليف الكبد فلا توجد أزمة في الكلى ولكن نطلق عليها الكلى الغضبانة وحال زرع كبد تعود الكلى للعمل والحل الوحيد زرع الكبد ولن يجدي الغسيل في العلاج.

ووجه موافي نصيحة لمن يعاني من الكوليسترول بمنع البيض خاصة أن صفار البيض مليء بالكوليسترول مشيرا إلى أن الكبد هو العضو المسؤول عن الكوليسترول وإنتاجه وإخراجه .