شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مذكرات تفاهم مع البنك الأوروبى لضم الإسكندرية لـ«المدن الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية 3 مذكرات تفاهم بين المحافظة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد «المدن الخضراء» اليوم الخميس.

ويستهدف البنك الأوروبي مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، واتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

شهد توقيع المذكرات الثلاثة مع البنك الأوروبي؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

بدورها أعربت «عازر» عن سعادتها بأن تكون الإسكندرية ضمن المحافظات التي يستهدفها هذا البرنامج الرائد مما يدعم تحولها نحو الاقتصاد الأخضر لتصبح نموذجا رائدا في هذا المجال، مؤكدة ان الاسكندرية تعمل على العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء مثل: مشروع تطوير خط السكة الحديد ( مترو الإسكندرية) وتشغيله بالكهرباء مما يعمل على تحقيق العوائد الاقتصادية والبيئة المرجوة.