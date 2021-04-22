شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إسماعيل : تسليم أكثر من 29 ألف عقد تقنين أراضٍ للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل مَن تتوافر لهم الشروط القانونية، مشددًا على حرص الدولة على الانتهاء من الملف للحفاظ على مصالح المواطنين وحماية الملكيات الخاصة والالتزام بالقانون.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها تقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضى الدولة، والذى أشار إلى تسليم أكثر من 29 ألف عقد للمواطنين، ما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم الجادين.

وأوضح التقرير أن العقود التي تم تسليمها تمثل نحو 29% من إجمالى الطلبات التي ثبتت صلاحيتها، والتى تبلغ حتى الآن نحو 115 ألف طلب من إجمالى 192 ألف طلب تلقته اللجنة.

وأضاف أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو 45 ألف طلب، تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها، سواء الفحص أو المعاينة أو التسعير، وأصبحت جاهزة تمامًا للتعاقد بمجرد سداد المواطنين للمقدمات، مشيرًا إلى أن إجراءات المعاينة تجرى بشكل يومى في جميع المحافظات للانتهاء من جميع طلبات التقنين المتبقية. وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة عن أن موجة الإزالة الـ17 لحالات التعدى أسفرت عن إزالة 3530 حالة تعدٍّ على مجرى النيل وطرح النهر، واسترداد نحو 653 ألف متر مربع.

وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، إن التنسيق الكامل بين وزارتى الرى والتنمية المحلية أسهم في تحقيق المستهدف من الموجة في مرحلتها الأولى، حيث قدمت «الري» حصرًا دقيقًا لحالات التعدى وجميع التسهيلات لدعم قوات إنفاذ القانون، كما أسهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع جميع المحافظات في إنجاز الإزالة.