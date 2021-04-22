شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء الموسم الضريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مصلحة الضرائب استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية، ومأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية استثمار الإسكندرية، ومأمورية استثمار الأقصر)، وذلك على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية، ومساء بعد الإفطار.

كما تقرر استمرار العمل خلال يومى الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفنى لجميع الممولين من الأشخاص الاعتباريين ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.