شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاهد الأزهرية» تكرم القليوبية كأفضل منطقة متابعة لطلاب العلوم الإسلامية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منطقة القليوبية كأفضل منطقة في رعاية طلاب معهد العلوم الإسلامية. وقال بيان صحفي الخميس، إنه بناءً على التقارير الواردة من لجان المتابعة برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن العمل على تنفيذ توجيهات صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتذليل العقبات التي تواجه طلاب معهد العلوم الإسلامية بمحافظاتهم.

أضاف البيان: «عملت منطقه القليوبية على تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتواصل لجان المتابعة مع أولياء الأمور تبيَّن ثناء أولياء الأمور على الجهد المبذول والرعاية المستمرة لطلاب المعهد العلوم الإسلامية، وسرعة تنفيذ التعليمات الصادرة لهم بشأن طلاب معهد العلوم الإسلامية من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، وتخصيص قاعتين مُجهزتين على أعلى مستوى للدراسة بيوم السبت المُجمع، قاعة للصف الثاني الثانوي وقاعة للصف الثالث الثانوي؛ بمعهد طوخ بمنطقة القليوبية الأزهرية وكانت القاعات مجهزة بأحدث الأجهزة، ومعالجة السلبيات التي لوحظت في بدايه العام من قبل لجان المتابعة».



كما قامت المنطقة بسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه الطلاب الذين يدرسون بمعهد العلوم الإسلامية، والعمل على حلها فورًا، وتوفير أفضل الكوادر في كافة التخصصات للتدريس لهؤلاء الطلاب، وارتفاع المستوى التعليمي لطلاب الصف الثاني الثانوي كما هو ظاهر في نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول اختبار شهر مارس، وأخيرا، التواصل المباشر مع الطلاب والوقوف على مشكلاتهم والعمل على تذليلها وحلها فورًا.

من ناحية أخرى قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وعن فضيلة وكيل الأزهر بتقديم الشكر للدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه القليوبية الأزهرية،، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمنطقة، والدكتور أيمن السيسي مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، وقدم لهم شهادات تقدير وشكر على الجهد الذي بذلوه.