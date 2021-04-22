شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية : البطاطس بـ5 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏وفيما يلي قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 7.5 جنيه.

- الجوافة بـ 10.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.

- الفلفل الألوان 25 جنيها.

- الليمون بـ 27.7 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 11.5 جنيه.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 8 جنيهات.

- اليوسفى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «أسود» بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 8 جنيهات.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.