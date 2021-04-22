شكرا لقرائتكم خبر عن حركة ترقيات لقيادات الآثار بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارا بترقية بعض قيادات الآثار بمحافظة كفرالشيخ، متضمنا تكليف قطب فوزي ، كبير باحثين ومدير عام منطقة آثار كفر الشيخ بقطاع الآثار المصرية للعمل مديرا عاما بمنطقة آثار وسط الدلتا ومشرفا علي الوحده الحسابية بوسط الدلتا بطنطا ومنحه اختصاصات رئيس مصلحة فيما يخص عمله بالوحدة الحسابيه.

ومصطفى عثمان مصطفى، كبير باحثين ومدير عام منطقة آثار وسط الدلتا، للعمل مديرا عاما بإدارة البحث العلمي بمنطقة اثار وسط الدلتا بقطاع الآثار المصرية.

والدكتور حسام محمد مصطفى غنيم، مفتش آثار مصرية أول بمنطقة آثار كفر الشيخ للعمل مديرًا عامًا لمنطقة آثار كفر الشيخ.

ولمياء فؤاد رزق عبدالعزيز،كبير اخصاءيين بدرجة مدير عام بمنطقة اثار كفرالشيخ للقيام بعمل مدير منطقة آثار كفر الشيخ بقطاع الآثار المصرية.