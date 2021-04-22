شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تقدم نصائح هامة لتناول الطعام بطريقة صحيحة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدرت كلية الصيدلة جامعة حلوان عدد من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور سامح سرور عميد الكلية، والدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من بينها مجموعة من النصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة.

وقدمت النصائح دكتورة ايمان رأفت - كلية الصيدلة وهي :

١-أن يكون الافطار على التمر والماء وشرب كميات قليلة من الشوربة الدافئة.

٢-الاستفادة من استراحة صلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار.

٣- مراعاة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات والنشويات والخضروات، و العناصر الغذائية المتكاملة.

٤-يفضل تقسيم وجبة الإفطار على مرتين.

٥-بين الافطار والسحور يفضل تناول الفواكه الطازجة والمجففة.

٦-شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية والمحلاة بالسكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

٧- أن يراعى فى وجبة السحور تناول الخس والخيار والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان الجبن والزبادي، وكذلك البقوليات مثل الفول، والخبز.