شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال التشطيبات بمركز التدريب المتكامل بالأقصر الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مساء اليوم الخميس، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمركز التدريب المتكامل وقاعة المؤتمرات الكبرى للأزهر الشريف بالأقصر.

وأوضح رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بأن هذا المبنى صرح أزهري ومنارة تعليمية ودعوية وتدريبية تواكب التطورات الحديثة وذلك لتحقيق رسالة الأزهر العالمية ويتم تجهيزه حالياً بأحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة .

ومركز التدريب يوجد به قاعة مؤتمرات دولية ولجنة للفتوى ومركز تدريب متكامل للمعلمين والوُعّاظ والأئمة والدُّعاة وباحثي الفتوى وأُمنائها لتمكينهم من أداء المهام الموكولة إليهم وفقاً لقواعد المنهج الأزهري القويم .