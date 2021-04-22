شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفناوي» يواصل جولاته لمتابعة سير العمل في مستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الخميس، قسم طوارئ الباطنة والجراحة بمستشفى السويس العام لمتابعة انتظام سير العمل وتذليل المعوقات لتحسين الخدمات المقدمة للمرضي.

واطمئن وكيل وزارة الصحة بالسويس من تواجد الفريق الطبي والتمريض وتوافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ ومتابعة تطبيق المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الموجه الثالثة من فيروس كورونا.