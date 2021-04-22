شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: دراسات لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج «الهيدروجين الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن القيادة السياسية مهتمة بضرورة الانتهاء من المناقشات ودراسات الجدوى المبدئية لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج «الهيدروجين الأخضر»- كخطوة نحو التوسّع فى هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير.

وبحث وزير الكهرباء، خلال لقاءٍ مع سفير بلجيكا لدى القاهرة، فرنسوا كونيه، بحضور طارق الملا، وزير البترول، دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، وأكد رغبته فى الاستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال «الهيدروجين الأخضر»، لافتًا إلى اتفاق النوايا الذى تم توقيعه بين الشركات التابعة لوزارتى «الكهرباء والبترول» وشركة أبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ مع تحالف «DEME» البلجيكية البلجيكية، باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة فى مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم.

وقال «شاكر» إن مصر تمتلك موقعًا متميزًا ولديها ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال، والعلاقات المتميزة بين البلدين.