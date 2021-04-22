شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين السويس»: استقبلنا 312 طن قمح من المزارعين بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس عن استقبال 312.760 طن قمح من المزارعين بالمحافظة والتى يتم تخزينها بصومعة عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس .

وقال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، شدد على عدم استقبال أي اقماح مخالفة والالتزام بالقوانين والقرارات، لافتا أن المديرية استقبلت خلال اليومين الماضين 312.760 طن قمح من الموردين وتم تخزينه بصومعة عتاقة.

وأضاف عماد زين العابدين أن لجنة استلام القمح المكونة من مديرية التموين وهيئة السلامة والغذاء ومديرية الزراعة وجمعية القبانين وأمين العهده، مؤكدا أن العمل مازال مستمرا على استقبال أطنان القمح المحلي من المزارعين.