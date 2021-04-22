شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخميس 29 أبريل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا، وإعلان الحكومة أن الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريل، وتوقعات الأرصاد أن غدا نشاط رياح وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29 درجة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزارى رفيع المستوى".

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر أبريل عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر أبريل 2021.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتى لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.

أكد وزارة الصحة والسكان أنه يتم متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات، كما يتم مراجعة نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

ينشر ”الخليج 365” النص الكامل لتفاصيل قواعد الدفع باستخدام المحمول والإقراض والإدخار الرقمى الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

انتهى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس من الامتحان التجريبى الأول الذى عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة من 18 حتى 22 أبريل الجارى، حيث حظى طلاب المدارس الحكومية بإجراء التجربة بشكل كامل نظرا لأن كثير من المدارس مزودة بخوادم وشبكات انترنت، حيث عقدت الوزارة اختبارين من خلال الفايبر والانترنت بالمدرسة.

تلجأ دول العالم إلى حلول غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من مواردها المالية وثرواتها وأصولها غير المستغلة ومن أهم هذه الحلول هو إنشاء صندوق سيادي للدولة حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية متقدمة، وهو ما حدا بمصر إلى أن تنشئ صندوقها السيادي بهدف تعزيز الثقة في الأصول المملوكة للدولة ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث كتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" نجاح إنتاج أكسجين نقى يمكن تنفسه خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها إلى المريخ، وذلك من خلال تحويل ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى للكوكب الأحمر إلى أكسجين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تشهد البلاد استقرارا فى لأحوال الجوية بعد انكسار الموجة الحارة خلال الأيام الماضية، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يومى السبت والأحد المقبلين.

أعلن نادي سيراميكا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي ، وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، أنه تم الاتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، في حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.

يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنان بالنسبة للمارد الأبيض بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2020-2021، للمرة الثالثة عشر في تاريخه.