ضبط مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بزعم توفير رحلات سياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بزعم توفير رحلات سياحية بمصر القديمة.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من عددٍ من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الإجتماعى وقيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة شركات سياحية وإنشائه لعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد والتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تُشير على إرتكابه تلك الوقائع- محفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الإتصالات والمحول عليها المبالغ المتحصلة من جرائمه وما يفيد قيامه بسحبها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع وأضاف بإنفاقه جزء من المبالغ المالية المُتحصل عليها لشراء دراجة نارية، وضبطت بحوزته وما تبقى منها على احتياجاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.