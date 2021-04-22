ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة بقيمة 7 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظات "القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط" بقيمة 7 ملايين جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظات "القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط" ، وقيامهم بتخزين المواد المخدرة بمخازن سرية بمساكنهم وملحقاتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط ،أمكن رصدهم وضبطهم وعددهم (10 عناصر إجرامية لـ 7 منهم معلومات جنائية) .

وأمكن ضبط كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة – 21 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الكوكايين– كمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً"– كمية من مخدر الأفيون – عدد 8 خزينة سلاح نارى – 2 طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت – 8 سيارات منهم سيارتين بدون لوحات – مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – 25 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بما أكدته التحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة سبعة مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.