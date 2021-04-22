"الزراعة": 3 محاور لتطوير منظومة الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تعمل على مراحل عدة أبرزها الاستخدام الصحيح للمبيدات من خلال منظومة تكويد المحاصيل وتتبع الزراعات من أول الزراعة حتى الحصاد، مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية اكتسبت سمعة عالمية.

وأضاف القرش لـ"الخليج 365"، أن المحور الثاني هو مضاعفة الإنتاج من خلال الممارسات الزراعية الصحيحة بجانب دعم سبل الري الحديث، لافتًا إلى تشجيع المستثمرين على الصوب الزراعية للخضر والفاكهة.

وتابع: "منظومة الزراعة التعاقدية وحدة من أهم المنظومات التي نعمل عليها وتحديدًا بعض المحاصيل الاستراتيجية على رأسها القمح والقطن"، لافتًا إلى أن الوزارة تقدر ضرورة تحقيق المزارع هامش ربح جيد لكي يستمر في الزراعة.

وأشار المتحدث باسم الزراعة، إلى أن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات الزراعية مثل مشروعات المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة والمليون صوبة زراعية، مضيفًا أن وزارة الزراعة حريصة على زيادة متعدلات الصادرات الزراعية وهي ما حققته عبر قطاع الحجر الزراعي بصادرات تجاوزت الـ5.5 مليون طن.