شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: انتصارات العاشر من رمضان تعكس عبقرية العسكرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ تعكس عبقرية العسكرية المصرية فى استرداد الأرض وقهر المستحيل.

وأضاف الرئيس، عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «إننى فى هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهمًا منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوى لتقديم أسمى معانى الولاء والانتماء والتضحية لكسب أى معركة فى الحياة».

إلى ذلك، هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والاستقرار.

وأوضح شيخ الأزهر، فى كلمته، أن العاشر من رمضان سيظل تاريخًا محفورًا للتعبير عن العزة والكرامة، وبسالة قواتنا المسلحة التى سطَّرت ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأن جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع، داعيًا جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية، والمشاركة الفاعلة فى بناء الوطن ونهضته ورفعته.

وقال مفتى الجمهورية إن تلاحم أبناء مصر وتكاتفهم بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم خلال حرب العاشر من رمضان وتضحياتهم من أجل حماية هذا الوطن كانت سببًا رئيسيًّا فى تحقيق النصر، وهذا ما نحتاجه فى تلك المرحلة من تضافر لجهود المصريين جميعًا على كافة المستويات كى نصل بمصرنا إلى التنمية الشاملة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم، موجها بالتحلى بروح العاشر من رمضان فى مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، إذ أن هذا النصر رسم استراتيجية التنمية والتقدم، وبث فى نفوس الشعب الأمل، وحفزهم على العمل والبناء والإنتاج.

وأكد أن رمضان هو شهر الانتصار على النفس وعلى الأعداء لما فيه من أعمال البر والتقوى والتقرب إلى الله بإخلاص واجتهاد وعمل، مشددًا على أن الانتصارات لا تتحقق إلا بالعمل والإعداد الجيد، والأوطان لا تبنى بحسن النية فقط، ولكن يجب أن نبذل كل غالٍ ونفيس، وأن نعلى من قيمة الإيثار فى أنفسنا حتى نحقق رفعة الوطن ورقيه وحتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم.