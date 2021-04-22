شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس لـ3 أيام.. ارتفاع درجات الحرارة ماعدا جنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة والسبت والأحد والتى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية باستمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية ماعدا جنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمي فى مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

تستمر درجات الحرارة فى الإرتفاع خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد عن درجة الحرارة اليوم على جميع أنحاء مصر ماعدا جنوب الصعيد، والذى تنخفض فيه درجات الحرارة يوم السبت والأحد إلي 41 درجة عن اليوم وغدًا الجمعة والذان تكون فيهما درجات الحرارة 42 درجة مئوية.

الأحد السبت الجمعة البيان 35 32 31 الوجه البحري القاهرة الكبري 35 26 24 السواحل الشمالية الغربية 27 26 24 وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 35 35 36 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 35 36 شمال الصعيد 41 41 42 جنوب الصعيد

حالة الطقس غدًا الجمعة 23-4-2021

يسود طقس Weather معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ويتدرج ليصبح حارًا على القاهرة والوجه البحري، قريب الشبه بطقس اليوم وتكون حالة الطقس غدًا شديد الحرارة على جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء، بينما تكون الأحوال الجوية لطيفة ليلاً على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومعتدلاً على جنوب البلاد، ويوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب وشمال الصعيد.

يتحسن الطقس ودرجات الحرارة الجمعة بحسب الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة الكبري والوجه البحري: العظمي 31 درجة - الصغري 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمي 24 درجة - الصغري 16 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمي 24 درجة - الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمي 36 درجة - الصغري 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمي 36 درجة - الصغري 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمي 42 درجة- الصغرى 29 درجة.

حالة الطقس السبت 24-4-2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس Weather حار نهارًا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، ويصبح طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، أما ليلاً فيصبح طقس السواحل الشمالية الوجه البحري لطيف ويستمر حتى القاهرة الكبرى، أما في جنوب البلاد فتكون الأحوال الجوية معتدلة، وتنشط الرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وكذلك الوجه البحري.

ويستمر تحسن الأحوال الجوية عن اليوم وترتفع درجات الحرارة يوم السبت كما يلي:

الطقس والحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري: العظمي 31 درجة - والصغري 16 درجة.

حالة الطقس والحرارة فى السواحل الشمالية الغربية: العظمي 26 درجة - الصغري 16 درجة.

طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمي 26 درجة - الصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمي 35 درجة - الصغري 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمي 35 درجة - الصغري 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمي 41 درجة - الصغرى 28 درجة.

حالة الطقس الأحد 25-4-2021

يكون الطقس Weather حار نهارًا علي القاهرة الكبري وجنوب سيناء والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، أما حالة الطقس ليلاً فيكون لطيف شمال البلاد والوجه البحري وحتى القاهرة الكبري، ومعتدل على الجنوب، ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري، ويستمر سوء الأحوال الجوية على جنوب الصعيد كما وإن قلت درجة الحرارة عن اليوم درجة واحدة.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة الأحد بحسب اعلان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي: