شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يتابع جهود إعداد تقرير التنمية البشرية مصر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى تتم للمساهمة فى إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط.

وقالت «السعيد» إنه تتم المساهمة فى إعداد التقرير من خلال فريق بحثى على درجة عالية من الكفاءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مضيفة أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة «كورونا»، وكذا استعراض التحديات التى تواجهنا.

وأضافت أن التقرير يقوم على عدد من المحاور الهامة، تشمل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة. وأوضحت أن منهجية التقرير ارتكزت على المصادر الأولية التى تمثلت فى البيانات الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدستور والقوانين واللوائح، وإجراء مقابلات مع عدد من أصحاب المصلحة للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتسهيل مهام الفريق الذى يعمل على إعداد التقرير من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، برئاستها.