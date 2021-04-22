شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء بروفة امتحانات الثانوية.. و«التعليم»: تراجع المشكلات التقنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، «البروفة الأولى لشهر إبريل»، بهدف اختبار قوة الشبكات وتحديث منظومة التابلت والتأكيد على الوصول إلى منصة الامتحانات الإلكترونية بأكثر من وسيلة. وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أن اليوم الأخير للامتحانات التجريبية التقنية لطلاب الثانوية العامة مر بشكل جيد، وأن المشكلات التقنية قلت بشكل ملحوظ، وتم تسجيل ورصد جميع ملاحظات الطلاب حول آلية الدخول على منصة الامتحان.

وأعلن الوزير، الدكتور طارق شوقى، أن اليوم الثالث للامتحان التجريبى الأول للثانوية العامة اختص أيضًا طلاب المدارس الحكومية التى بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر.

وقال «شوقى»، فى تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «سيتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، ونرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها».

وأكد «شوقى» أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، فى إطار سياسة الشفافية التى تتبعها الوزارة مع الرأى العام.

وأوضح «شوقى»، فى تصريحات له، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «منعًا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الأمور والطلاب، فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وكذلك الأول والثانى الثانويين، سوف تُعقد- كما أعلنّا منذ شهر ونصف الشهر- فى الأسبوع القادم فى أيام 26 و27 و28 إبريل».

وأضاف «شوقى»: «الامتحانات ستكون بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا».

وشهدت المحافظات مشاركة كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية، أمس، فى الامتحان الأخير للبروفة التجريبية، بأكثر من طريقة لتمكينهم من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية المقرر لها شهر يوليو المقبل. فى الأقصر، شهدت مدارس المحافظة نسبة مشاركة 94% فى اليوم الأخير، لأول بروفة تجريبية للامتحانات. وشهدت مدارس المحافظة إقبالًا من الطلاب على المشاركة فى أداء الامتحانات لقياس الشبكات ومدى كفاءتها والعمل على رصد المشكلات المتعلقة بالسيرفرات ومنصة الامتحان حتى يتم التغلب عليها والعمل على حلها فورًا وتلاشيها، فيما جرت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس، من حيث قياس درجة حرارة الطلاب، وإلزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة، التى تم انطلاقها الأحد الماضى.

وفى القليوبية، أعطى ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، توجيهات لمديرى المدارس بحصر المشكلات التى واجهت الطلبة فى الامتحان التجريبى، سواء المشكلات التقنية أو أى مشكلات داخل المدارس وإعداد تقرير مفصل عن هذه المشكلات. وناقش، خلال اجتماع وكيل وزارة التعليم مع مديرى الإدارات التعليمية، عددًا من المشكلات التى تواجه الطلاب، ومن أبرزها تأخر تشغيل شبكة الإنترنت، والدخول الخطأ من الطلاب على شبكة local. وأكد ضرورة الاستعداد لامتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانويين، التى تُعقد يوم 25 إبريل الجارى، وتجهيز المدارس واستعدادها لاستقبال الامتحانات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

فى الشرقية، أدى الطلاب بروفة الامتحانات، على أجهزة التابلت، بجميع مدارس المحافظة المجهزة بخوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر، على مستوى 20 إدارة تعليمية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس. وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية منعقدة على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل مع المشكلات التى قد تحدث خلال أداء الطلاب للامتحانات، لافتًا إلى أن الامتحانات على مستوى المحافظة تسير سيرًا حسنًا، وأنه فى حال حدوث أى شكوى بالامتحان يتم رصدها فورًا والعمل على حلها من خلال التواصل المباشر مع غرفة عمليات الوزارة.

وفى سوهاج، قام الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، يرافقه حمدى مصطفى، وكيل المديرية، بمتابعة سير إجراءات الامتحان التجريبى لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس مدينة سوهاج، فى اليوم الأخير لأداء الامتحان، بنسبة حضور بلغت87%. واطمأن وكيل الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بتحقيق التباعد بين الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحان، لافتًا إلى أن نسبة الحضور فى اليوم الأول كانت 93%، ونسبة الحضور فى اليوم الثانى كانت 91%.

وأكد «أبوزيد» التزام الطلاب بحضور الامتحان بهدف قياس مدى كفاءة الشبكات الداخلية للمدارس، وقياس مدى قدرة شرائح البيانات لدى الطلاب على أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر. وأشار «أبوزيد» إلى أن غرفة العمليات المُشكَّلة لم تتلقَّ أى شكاوى بشأن الامتحانات، وأن الشكاوى التقنية التى ظهرت تم حلها على الفور بمعرفة التطوير التكنولوجى من خلال اللجان المكلفة بذلك داخل المدارس والإدارات المختلفة على مستوى المحافظة، وأنه تم تقديم جميع أوجه الدعم الفنى والنفسى للطلاب من خلال إخصائى التطوير التكنولوجى بالمدارس، والإخصائى الاجتماعى لتلافى أى مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.