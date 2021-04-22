شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تنفيذ 40% من تطوير ميدان محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نسبة الإنجاز فى أعمال مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر بلغت نحو 40%، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عام واحد. وأوضح «الشريف»، خلال حضوره حفل إفطار العاملين فى المشروع، أمس الأول، أن هناك متابعة لحظية من قبل جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لأعمال التطوير التى تتم بالميدان، ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز، وتم وضع ساعة عد تنازلى بالميدان لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

ووجه المحافظ بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان بالمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، مشددا على سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التى تتعلق بتقديم خدمة للمواطن، سواء مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، أو رصف الطرق، وتطوير الميادين، و«حياة كريمة»، كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ على مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

وكان محافظ الإسكندرية أعلن، فى نهاية يناير الماضى، البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.