شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لزراعة 84 ألف شتلة زيتون بمنطقة «المغرة» فى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة عقد اتفاق يورّد الأخير بموجبه 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، والتى تدخل ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة جنوب مدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وقال عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، إن هذا العقد يأتى ضمن خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين «الريف المصرى الجديد» ومركز البحوث الزراعية، حيث يتضمن الاتفاق على توريد أفخر الشتلات لعدد من أصناف الزيتون، بخصائص وكميات مقسّمة من أصناف زيتون المائدة وأصناف زيتون مزدوجة لأغراض المائدة وإنتاج الزيوت.

وأضاف «عبدالوهاب» أنه سيتم توريد «أصناف مائدة صنف بيكوال» بـ25200 شتلة، و25200 شتلة من صنف منزانيللو، و16800 شتلة من أصناف مزدوجة مائدة- زيتية وكروناكى، و16800 شتلة من صنف كوراتينا، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق يتم بموجبها توفير الدعم الفنى لمنتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار التعاون بين الشركة والمركز.

وأشاد «عبدالوهاب» بالدعم الذى يقدمه وزير الزراعة للشركة وكل قطاعات الوزارة وعلمائها وتعاونهم من أجل نجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلًا عن رغبة «الريف المصرى» فى تنمية القدرات الفنية للمستفيدين بالمشروع، خاصة فى مناطق المغرة بمطروح وغرب غرب المنيا والغرافة بالوادى الجديد.

وأوضح الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين، فى تصريحات، أمس، أنه وفقًا للاتفاق سيتم تقديم الدعم الفنى للمنتفعين وتوعيتهم بأفضل الوسائل العلمية للزراعة على المياه الجوفية، بهدف رفع إنتاجية الأشجار البستانية من أشجار فاكهة، فضلًا عن محاصيل الخضر المكشوفة والمحمية، والنباتات الطبية والعطرية.

وأشار «حمودة» إلى أن المعهد سيوفر شتلات الزيتون للمستفيدين بالأصناف المناسبة للمناطق المختلفة، كما سيتم الإشراف على إنشاء مزرعة أمهات بقطعة أرض تحددها «الريف المصرى» بمساحة مناسبة، فضلًا عن تقديم الدعم الفنى للمستفيدين من خلال التوصية بأفضل الأصناف المناسبة للمناطق المختلفة.