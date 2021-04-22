شكرا لقرائتكم خبر عن مستأجرو «بلاج رأس البر» يتضررون من إجراء مزاد جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضرر العشرات من مستأجرى المنشآت السياحية والكافيهات برأس البر من قرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإجراء مزاد لاستئجار هذه المواقع لموسم جديد، رغم ما تعرضوا له من «وقف حال» وإغلاق لمنطقة البلاج لأشهر طويلة.

إيهاب عماشة، أحد المستأجرين المتضررين، يقول، لـ«المصرى اليوم»: «استأجرنا مواقع بلاج شواطئ رأس البر منذ عام 2018، ولمدة 3 سنوات، مضى منها عامان، إلا أن العام الماضى تعرضنا لأزمة كورونا، التى فرضت الإغلاق التام لمنطقة البلاج، وبالتالى وقف نشاطنا تمامًا، وهو ما سبب لنا ضررًا بالغًا يحُول دون تمكننا من دخول أى مزادات أخرى، خاصة أننا لا نملك مصادر دخل سوى تلك الأماكن المستأجرة».

وطالب محمود الباز، أحد المستأجرين المتضررين، باستكمال التعاقد، ومنح المستأجرين سنة إيجارية عن طريق الأمر المباشر، وزيادة المدة الإيجارية، أسوة بما تم فى شرم الشيخ والغردقة، وتنفيذًا للحكم القضائى الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى برأس البر «بإعفائنا من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة الإغلاق ووقف النشاط وما ترتب عليه من آثار مراعاة للظروف التى تعرضت لها البلاد خلال الأزمة وما صاحبها من توابع».

وأوضح ضياء على بصل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفى الجبالى، رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير التنمية المحلية للمطالبة بإلغاء المزاد، المقرر عقده أول مايو المقبل، ومراعاة الظروف التى تعرض لها هؤلاء المتضررون من خسائر مالية، وتعويضهم عما تعرضوا له من أزمات بسبب قرار المحافظ بإغلاق منطقة البلاج، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.