شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد تطوير ميناء السخنة.. إنشاء 4 أحواض و12 كيلو أرصفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أمس، عقد تطوير ميناء العين السخنة، التابع للمنطقة الاقتصادية، فى إطار أعمال تحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

ويتضمن العقد التصميم والتنفيذ والإشراف على إنشاء 4 أحواض جديدة، و12 كيلومتر أرصفة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كيلو متر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كيلومترات، متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة- العلمين الجديدة»، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كيلومترًا تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يسهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلًا داخل الميناء.

وقال «زكى» إن جميع أعمال الإنشاء والتطوير تُنفذ خلال عامين، تزامنًا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع «العين السخنة- الإسكندرية- العلمين الجديدة» ليكون المشروع متكاملًا، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة تقدم جميع خدمات السفن ومحطات جديدة.

وأضاف أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلًا عن أن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامنًا مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهى تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات، وأن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا وإفريقيًا لخدمة حركة التجارة العالمية.