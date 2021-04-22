شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نسعى لنموذج فريد فى التعاون مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى؛ لبحث آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وبحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير «مرسى» عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التى تربط بين البلدين وشعبيهما، مشددا على أن مصر هى دائمًا العمق الاستراتيجى للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجى لمصر، وثمن وزير الدولة للإنتاج الحربى، حجم الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به السودان فى ضوء التجربة المصرية التى تمت فى هذا الشأن والتى مكنت مصر من أن تصمد على مدار الفترة الماضية فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها، والمشكلات الناجمة عن هذه الجائحة على مستوى العالم، موضحا أن مصر استطاعت ولاتزال قادرة على الصمود والاستمرار فى تحقيق نمو اقتصادى أفضل.

وذلك بفضل القرارات الكبيرة والجريئة التى اتخذتها الدولة فى هذا المجال. وأضاف الوزير أن هذا اللقاء هو الثانى مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والذى يأتى بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانب المصرى والسودانى، وذلك فى ضوء اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من ممثلى منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

وعبر مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى استمراراً لسلسلة اللقاءات المتصلة التى تمت خلال الفترة الماضية بين مسؤولى البلدين، مؤكدا حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيداً بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، مضيفاً أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الماضية، خاصة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى دورته السابقة.

وأضاف «إدريس» أن اهتمام الجانب السودانى بالتعاون مع «الإنتاج الحربى» يأتى بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين، حيث تقوم «الإنتاج الحربى» ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، بإنتاج المنتجات العسكرية والمدنية ذاتها، وكلتا الجهتان تمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وهو ما يمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية، حيث تمت الإشارة إلى قرب انعقاد اللجنة المصرية السودانية للصناعات الدفاعية، وذلك أثناء النصف الثانى من عام 2021. وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، المتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية.