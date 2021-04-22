شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار ليبيا» يوفر فرصًا لـ 2 مليون عامل مصرى.. وتحسين أوضاع شركات العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج وشركات توظيف العمالة بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة التفاهم التى وقّعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الليبية لمشاركة الجانب المصرى فى إعادة الإعمار والتنمية فى ليبيا.

واعتبر «إمام»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التعاون المشترك بين البلدين وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا «فاتحة خير» بالنسبة لسوق العمالة والمواطنين وشركات التوظيف على حد سواء، حيث تأثرت السوق سلبًا بشكل كبير بسبب تداعيات أزمة كورونا على مصر والمنطقة.

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج إن طبيعة العامل المصرى توافق سكان ليبيا، من حيث تقارب اللغة والثقافة، فضلًا عن التجاور الجغرافى، الذى يشجع الليبيين على استقدام العمالة بشكل رئيسى من مصر، مشيرًا إلى أن العامل المصرى مطلوب فى سوق العمل الليبية.

وتوقع «إمام» أن مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا تستوعب 2 مليون عامل مصرى خلال أول 3 سنوات عقب توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن برامج الإعمار المرتقبة ستتطلب عمالة ماهرة.

وأضاف رئيس الشعبة أن ضخ العمالة يتطلب خطة وآلية للعمل القنصلى المشترك المصرى الليبى، خاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتسهيل الإجراءات. واعتبر «إمام» أن الإسهام فى برامج الإعمار الليبية يدفع عددًا كبيرًا من شركات توظيف العمالة إلى محاولة تحسين أوضاعها، بعد تكبدها خسار كبيرة إثر توقف إلحاق العمالة للخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا.

واعتبر أسامة الرفاعى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيارة رئيس الوزراء والوفد الوزارى- الذى شُكِّل أغلبه من الوزارات الاستثمارية والاقتصادية- مفتاح لآفاق الاستثمار المصرى بدولة ليبيا، خاصة فى ظل البدء فى مشروع إعادة الإعمار.

وأشار «الرفاعى» إلى أن الزيارة وما شملته من توقيع مذكرات للتعاون فى مجالات إعادة الإعمار سوف تفتح السوقين المصرية والليبية بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، خاصة فى مجالات البناء والتشييد، ما يعزز قوة الإنتاج المصرى فى فتح أسواق خارجية لتسويق تلك السلع، ومنها الأسمنت والحديد والمواد الكيماوية.

وأوضح «الرفاعى» أن الاستثمار المصرى الليبى لابد من وضعه فى ما كان عليه قبل ثورة 2011، حيث بلغت الاستثمارات قبل هذا التاريخ أكثر من 10 مليارات دولار بالمقارنة بالوضع الحالى، الذى وصل فيه حجم الاستثمارات المتبادلة إلى أقل من 2.5 مليار دولار.