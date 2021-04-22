شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الحكومة مستمرة في مساندة القطاع السياحي حتى تنجلي أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

واستهل المستثمرون الاجتماع بالإعراب عن جزيل الشكر للإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لدعم القطاع السياحى في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدين أن الظروف التي تمر بها السياحة في العالم صعبة، لكن الحكومة المصرية كانت على قدر المسئولية، وأسهمت إجراءاتها في مساندة القطاع السياحى والتخفيف من آثار الأزمة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر في اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات لمساندة القطاع السياحى، حتى تنجلى هذه الأزمة، وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهاً باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع عملية تطعيم العاملين في القطاع السياحى.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد العناني أبرز مؤشرات حركة السياحة خلال الفترة من يوليو 2020 حتى إبريل 2021، مشيراً إلى التزايد في أعداد السائحين الوافدين إلى مطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب، والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى عدد السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية.

كما تناول الوزير عدداً من الجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مصر على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، والتي تضمنت بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استحداث شهادة من الوزارة للفنادق التي أنهت تطعيم العاملين بها.

من جانبهم عرض المستثمرون موقف استثماراتهم السياحية في الفترة الحالية، والتحديات التي تواجههم، ورؤيتهم لما سوف تتجه إليه الأوضاع في الفترة القادمة مع بدء التحسن التدريجي في مؤشرات الحركة السياحية.