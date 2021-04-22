شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يوافق على إنشاء مضمار لتدريب الهجن بطور سيناء للبطولات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على انشاء مضمار للهجن بمدينة طور سيناء على مساحة 2 كيلو متر، على أن يخصص للتدريب ليكون ثاني مضمار لتدريب الهجن بالمحافظة بعد مضمار نويبع والذي يجري تطويرة حاليا على أن تقام المسابقات المحلية والدولية بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ والذي يجري الآن إعداد دراسة لتطويرة وتوسعتة.

وأشار إلى أن هناك أفكار لدمج مضمار رياضة سباقات الفروسية مع الهجن من خلال تلك التوسعات، كما يشمل التطوير المنصة الرئيسية ومدها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة وأجهزة التكييف والشاشات وإعداد صالات استقبال لكبار الضيوف، فضلا على انشاء مستشفى بيطري، وذلك استكمالا للنجاحات التي حققها هذا المضمار والتي توجت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضيفه الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وافتتاحهم له العام الماضي، مما وضع المضمار على الخريطة السياحية والرياضية العالمية، والذي سيصبح بعد التطوير مضمار متعدد الأغراض.

كمات تضاف آلية عروض فنية فلكلورية وعروضا للتراث مع إحياء نشاط قرية التراث البدوى المجاورة، وان هذا الامر سيكون سببا في فتح افاق كبرى للإستثمار وتوفير العديد من فرص العمل لابناء البدو واحياء تراثهم .