شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..الأوقاف : غلق مسجد حمام بالمنوفية لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الخميس، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد حمام ببندر تلا لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية .