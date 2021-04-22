شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تعلن اعتزامها القيام بجولة إقليمية لشرح تطورات ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان رئيسة المجلس الوزاري للإيقاد صباح اليوم اتصالا هاتفياً بنظيرها اليوغندي سام كوتيسا.

تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الإيقاد، وفي جوارها والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على بعض دول المجموعة. وتطابقت وجهات نظر الوزيرين حول ضرورة التحرك العاجل لعقد اجتماع للمجلس الوزاري للإيقاد لبحث هذه التطورات وكيفية احتوائها ومعالجتها.

من ناحية أخرى أطلعت الوزيرة مريم الصادق المهدي نظيرها اليوغندي على عزمها زيارة أوغندا ضمن جولة إقليمية لشرح آخر تطورات ملف سد النهضة، وقد رحب وزير الخارجية اليوغندي بالزيارة واعدا بتقديم كل عون ممكن لإنفاذها في أقرب وقت ممكن.