شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تطلع سفراء دول الاتحاد الاوربي علي سير مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان اجتماعا افتراضيا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم، وذلك بمكتبها اليوم ٢٢ أبريل.

استعرضت وزيرة الخارجية السودانية تطورات الأوضاع السياسية في السودان بالتركيز على أولويات الحكومة الانتقالية في إرساء دعائم السلام والديمقراطية في جميع أنحاء السودان مثمنة دور الاتحاد الاوروبي في دعمه على طريق الانتقال الديمقراطي سيما دور الحكومة الفرنسية المتمثل في تنظيم مؤتمر باريس والذي يعول عليه السودان كثيرا في الانفتاح الاقتصادي واعفاء الديون.

كما تقدمت الوزيرة مريم الصادق المهدي بشرح لموقف التفاوض في ملف سد النهضة معربة عن تقديرها للاتحاد الاوروبي على متابعته لتقدم سير المفاوضات في الاجتماعات.

من جانبهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الاوربي عن امتنانهم للقاء الافتراضي مع الوزيرة مريم الصادق المهدي معربين عن تطلعهم للانخراط في اجتماعات حقيقية وبدء لجان التشاور السياسي وإطلاق جلسات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في القريب العاجل.