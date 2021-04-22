شكرا لقرائتكم خبر عن قومي المرأة بالمنيا يدرب الفتيات والسيدات على المهن والحرف ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاستمرار في تنظيم أعمال التدريب على التفصيل والخياطة لتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد

من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة، إنه تم تدريب عدد من الفتيات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص، حيث تضمن التدريب أعمال النوال والخياطة، مشيدة بجودة وكفاءة الاعمال المنتجة من المتدربات، كما تم عرض المنتجات بالمقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بالمنيا، بدءًا من يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري ولمدة 4 أيام.