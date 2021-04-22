شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالقاهرة يشن حملات على محال الجزارة للرقابة على اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بالتعاون مديريتى الصحة والتموين وأجهزة الأحياء حملة مكبرة على محال الجزارة للرقابة على اللحوم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشرى، حيث تم تحرير 3 محاضر اشغال للمحال بمنطقة للشرابية، وذلك بحضور اداره المتابعة والاشغالات وقسم شرطة الشرابية.

وشنت أجهزة حى روض الفرج حملة لرفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور من شارع أبو الفرج وشبرا وابن الكورانى، وتم مصادرة مكبرات الصوت من الباعة الجائلين وإيداعها بمخازن الحى.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين حملة شملت 69 مخبز قطاع عام، و1876 مخبز قطاع خاص و57 مخابز أغراض أخرى و2006 مخبز بلدى، وتبين من الحملة توافر الخبز المطابق للاوزان والمواصفات فى أغلب المناطق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير 332 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و 103 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و 43 مخالفة توقف عن الإنتاج بدون إذن.

كما تم تكثيف المرور وتشديد الرقابة على فروع ومخازن الشركة المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومتابعة صرف السلع التموينية وتم تحرير 18 مخالفة عدم إعلان عن أسعار.