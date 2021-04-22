شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الطاهر أبوبكر حجر، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السودانية - المصرية، وخلق شراكات استراتيجية لمصلحة شعبي البلدين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان له، أن حجر التقى اليوم الخميس مع السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان.

وقال عيسى، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول كافة القضايا المتعلقة بدفع مجالات التعاون المشترك على ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها علاقات البلدين.

وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين على المستوى الرئاسي والوزاري أسفرت عن مشروعات هامة وكبيرة في مجالات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والإصلاح الإقتصادي، من شأنها أن تعزز مسيرة التكامل بينهما.

وأوضح السفير حسام عيسى، أنه تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى التوافق الكامل حول تلك الموضوعات، مما يعكس الرغبة في الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وقال السفير المصري في السودان: "اتفقنا على التشاور المستمر والتنسيق من أجل دعم علاقات البلدين والاستفادة من الامكانيات المتاحة لتنفيذ مشاريع مشتركة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين".