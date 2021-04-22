شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمسئولين من مصر وقبرص واليونان لتنسيق أنشطة مواطنيهم بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مفوض الرئاسة القبرصية فوتيس فوتيو، غدا الجمعة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، ونائب وزير الخارجية اليوناني لشئون يوناني الخارج كوستاس فلاسيس، في إطار تنسيق أنشطة مواطني الدول الثلاث في الخارج.

وقال فوتيو ،في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية، إن اللقاء سيناقش عدداً من القضايا، من بينها مواصلة برنامج "نوستوس" الذي يضم أعضاء من مواطني المهجر القبارصة واليونانيين والمصريين، بالإضافة إلى تجمع إقليمي لمزيد من التعاون بين المغتربين بمشاركة دول أخرى.

وأضاف، أنه سيتم مناقشة خطط زيارة طلاب مدرسة أمبيتيوس للدول الثلاث مع أنشطة محددة، بالإضافة إلى فعالية في مكتبة الإسكندرية بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للثورة اليونانية.