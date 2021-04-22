بتعاملات مليون جنيه.. ضبط مزارع اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مزارع اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.