الداخلية: مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لمواطنين في القاهرة والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لأهالي عزبة بريك بمركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

وأوفد القطاع مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 4 حالات يعانون من أمراض مزمنة داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة ومواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامته بالقاهرة وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي القدرات الخاصة بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.