كشف نشاط مشبوه لصاحب مطبعة بدون ترخيص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مكافحة جرائم التزييف والتزوير مطبعة بدون ترخيص بأكتوبر.

وردت معلومات تفيد قيام إحدى المطابع بنطاق محافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد الكتب الدراسية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط صاحب مطبعة مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، وأنه يتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية دون الحصول على تفويضات أو أُذون كتابية من الجهات المختصة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم. وبتفتيش المطبعة عُثر على كمية من الكتب الدراسية لمواد مختلفة ونماذج الامتحانات المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية لمراحل دراسية مختلفة.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم.