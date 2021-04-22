"أحدب رمضان" يقترن بقلب الأسد.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 22 أبريل 2021 وحلول ظلمة الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام الكوكبات النجمية في دائرة البروج.

وأوضح أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، أن هذا النجم يسمى أيضاً (ألف) الأسد كما يدعى (نجم المنجل) فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل.

وتابع: وبغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائما باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليلة، فمثلا يوم غدا سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.

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